Filha de André Gonçalves desabafa sobre ausência do pai: Minha mãe me botou no mundo, o outro se atrasou pro parto e não me viu chegar

12/01/2022 | 15:10



André Gonçalves está devendo quase meio milhão de reais para suas filhas. Por não ter dinheiro suficiente para quitar suas dívidas, ele foi condenado a cumprir prisão domiciliar. Manuela Seiblitz, de 22 anos de idade e fruto do relacionamento de André com Tereza Seiblitz, não está deixando barato para o pai.

Na última terça-feira, dia 11, a filha mais velha do ator desabafou em uma postagem feita em seu feed do Instagram. Na legenda ela relatou que, desde seu nascimento, o pai nunca foi presente em sua vida:

Minha mãe me botou no mundo, o outro se atrasou pro parto e não me viu chegar. Aprendi a andar sem ele. Aprendi a ler, escrever e fazer contas sem ele. Tive meu primeiro ralado no joelho sem ele. Todas as apresentações de escola e de teatro sem ele. Minha primeira medalha na natação. Natal, réveillon. Festas de aniversário sem ele. Minha primeira nota baixa. Aprendi a desenhar, cantar e jogar bola sem ele. Aprendi a cozinhar sem ele. Aprendi a lavar a roupa, fazer faxina e mercado sem ele. Aprendi a andar de bicicleta sem ele. Aprendi a comer, tomar banho e escovar os dentes sem ele. Fui a todos os médicos sem ele. Me botei pra dormir sem ele.

Além de relatar a ausência de André em diversos momentos de sua vida, Manuela esclareceu que não há nada que o pai possa lhe ensinar:

E não há nada que ele possa me ensinar sobre como amar meus futuros filhos.