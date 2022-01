Tesouro dos EUA impõe sanções a norte-coreanos por questões bélicas

12/01/2022 | 15:04



O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos designou cinco pessoas da Coreia do Norte como responsáveis pela aquisição de armas de destruição em massa e programas ligados a míssil balístico, conforme comunicado emitido pelo órgão. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês) proíbe qualquer transação de pessoas nos EUA que envolvam propriedades ou interesses dos indivíduos bloqueados pelo Tesouro.

Como resultado da designação feita nesta quarta-feira, todos os bens e interesses em propriedade de tais pessoas deverão ser bloqueados e relatados ao OFAC, diz o Tesouro, em nota.

O Departamento destaca que a decisão segue seis lançamentos de míssil balístico pela Coreia do Norte desde setembro de 2021, com diversas violações às resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU).

"As ações de hoje, parte dos esforços contínuos dos Estados Unidos para combater os programas de armas de destruição em massa e mísseis balísticos da Coreia do Norte, visam o uso contínuo de representantes no exterior para adquirir ilegalmente mercadorias para armas", disse o subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência de Finanças, Brian Nelson.