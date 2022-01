Mayra Cardi fala sobre diferença entre amor próprio e orgulho e gera polêmica

12/01/2022 | 14:50



De volta ao relacionamento com Arthur Aguiar, Mayra Cardi tem falado cada vez mais sobre rompimento amoroso e como está encarando o retorno.

Como coach que é, a também influenciadora digital participou da gravação de um programa que viralizou no TikTok nesta quarta-feira, 12.

No Twitter, o nome dela esteve entre os assuntos mais comentados pela manhã.

Mayra Cardi conta, no vídeo , que sempre é abordada por pessoas que questionam a decisão dela de retomar o casamento.

"As mulheres que me encontram na rua e falam: eu não vou admitir, eu amo o meu marido mas eu não vou voltar com ele porque eu me amo. Eu falo para ela: não é que você se ama, é que você tem orgulho. Porque se você se amasse, você não estaria fazendo isso com você", avalia.

Nas redes sociais, a fala da coach gerou polêmica, já que muitas mulheres lembraram que existem relacionamentos tóxicos, até mesmo violentos, em que muitas parceiras não conseguem se separar por causa da dependência emocional que vivem.

"Mayra Cardi diz: volte com a pessoa que te trai e arruinou sua saúde mental pq vc se ama. Ela tá dando a oportunidade dele da o segundo tiro porque o primeiro não matou! Relacionamento tóxico o mal do século!", ressaltou uma internauta no Twitter.