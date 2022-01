10 filmes famosos que foram proibidos em alguns países

Trilogia De Volta para o Futuro (1985, 1989 e 1990) - Os três filmes da franquia foram proibidos de serem exibidos na China por conta de uma lei que proíbe (em todo o território nacional) qualquer produção que trate de viagens no tempo (Reprodução/Universal Pictures)

2012 (2009) - O longa-metragem sobre o fim do mundo foi proibido na Coreia do Norte por se passar no mesmo ano do aniversário de 100 anos de Kim II-sung, primeiro líder do país (Reprodução/Columbia Pictures)

Mulher-Maravilha (2017) - O filme da super-heroína da DC Comics foi cancelado no Líbano por conta da guerra com Israel. O que acontece é que Gal Gadot, atriz que interpreta a Mulher-Maravilha, tem origem israelence e já serviu às Forças de Defesa do país. Dessa forma, o governo libanês julgou o longa como "um filme de soldado israelense" (Reprodução/Warner Bros. Pictures)

E.T. - O Extraterrestre (1982) - O clássico é proibido nos países Finlândia, Noruega e Suécia com o argumento de que o filme mostra os adultos como inimigos das crianças (Reprodução/Universal Pictures)

A Bela e a Fera (2017) - O live-action da princesa da Disney teve sua exibição proibida nos cinemas do Kawait por conta de "algumas referências à homossexualidade" (Reprodução/Walt Disney Studios)

O Massacre da Serra Elétrica (1974) - Atualmente um dos grandes clássicos do gênero de terror, as cenas de extrema violência protagonizadas pelo assassino Leatherface fez com que o filme fosse banido de países como Brasil, Finlândia, Reino Unido, França, Noruega, Suécia, Cingapura, entre outros (Reprodução/Bryanston Pictures)

Distrito 9 (2009) - O filme de ficção-científica conta a história de quando alienígenas passam a morar na Terra em uma área isolada chamada de Distrito 9, localizada na África do Sul. Contudo, a produção foi considerada xenofóbica pelos nigerianos, pois reduziu a população da Nigéria a gângsters, prostitutas e curandeiros malignos (Reprodução/TriStar Pictures)

O Segredo de Brokeback Mountain (2005) - Por ter sua história focada em um romance homossexual, o drama foi banido em países como China e nos Emirados Árabes Unidos por conta dos "valores tradicionais" locais (Reprodução/Europa Filmes)

Centopeia Humana 2 (2011) - A sequência de Centopeia Humana (2009) traz cenas ainda mais violentas e grotescas do que as retratadas no primeiro filme. Isso fez com que o longa fosse proibido em diversos países por todo o mundo, passando bem longe das telonas (Reprodução/Six Entertainment)

A Morte do Demônio (1981) - O filme de terror acompanha a saga de um grupo de amigos que libera uma legião de espíritos do mal que começa a possuir um por um. Cheio de cenas extremamente sangrentas, o título foi proibido em países como Alemanha, Irlanda e Islândia pelo conteúdo chocante e violento (Reprodução/New Line Cinema)