Aprenda a adicionar pronomes pessoais no Pinterest

Bianca Bellucci

Do 33Giga



12/01/2022 | 13:55



Os usuários que querem indicar aos seguidores sua identidade de gênero e como preferem ser tratados podem adicionar pronomes pessoais no Pinterest. O recurso nativo acrescenta a informação no perfil, logo abaixo do nome. Veja como utilizá-lo no passo a passo abaixo.

Abra o Pinterest em seu celular. Em seguida, mude para a aba de perfil e dê um toque nos três pontinhos. Clique em “Configurações”. Acesse “Editar perfil”. Vá até “Pronomes”. Escolha os pronomes pessoais que melhor combinam com você. Caso as opções não apareçam na tela, digite “e” para encontrá-las. Selecione “Feito” para confirma a ação. Mais uma vez aperte “Feito” e os pronomes pessoais serão adicionados ao seu perfil no Pinterest.

