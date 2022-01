Cachorro fica preso entre tubulações e é resgatado pelo Corpo de Bombeiros em Ribeirão Pires; veja o vídeo

Heitor Agricio

12/01/2022 | 13:32



O cachorro Hórus foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros na última quinta-feira (6), em Ribeirão Pires, após ter ficado preso entre tubos de abastecimento de água. A ocorrência foi informada pela dona do animal, que acionou o resgate depois de diversas tentativas de retirá-lo do meio das tubulações.

A equipe do 8º Grupamento de Bombeiros realizou o resgate do animal com técnicas e materiais de salvamento. Os canos foram afastados utilizando almofadas pneumáticas (almofadas infláveis utilizadas para operações de levantamento, empurrar e/ou estabilização de objetos) e o animal foi retirado em segurança do local e entregue aos seus donos.