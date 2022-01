Irmã de Britney Spears se emociona ao falar da relação com a cantora: - Eu amo minha irmã

12/01/2022 | 13:10



Nesta quarta-feira, dia 12, Jamie Lynn Spears se emocionou ao falar sobre seu relacionamento com a irmã Britney durante sua participação no programa Good Morning America. As irmãs não são fotografadas juntas desde 2018, quando a família se reuniu para passar as férias e vivem uma relação conflituosa desde então.

Durante uma prévia da entrevista publicada no YouTube, a atriz não conseguiu conter as lágrimas diante do assunto delicado e desabafou:

- Eu amo minha irmã

Em seguida, a jornalista da ABC News, Juju Chang pergunta se as coisas ficaram complicadas e a atriz de 30 anos de idade concorda.

- Acho que sim

Famosa por seu papel na série Zoey 101, a artista lançou recentemente um livro de memórias intitulado Things I Should Have Said (Coisas Que Eu Deveria Ter Dito). Originalmente, o título da obra de 240 páginas era I Must Confess: Family, Fame, and Figuring it Out, fazendo referência ao hit Baby One More Time, lançado em 1998 por Britney. Contudo, com medo de enfrentar reações negativas dos fãs da cantora, decidiu mudar.

E mais...

Como você viu, a diva pop, de 40 anos de idade, foi libertada em novembro de 2021 da tutela do pai que controlou todos os aspectos de sua vida por 13 anos. De acordo com o Daily Mail, a cantora criticou publicamente sua família, incluindo a irmã, por não apoiá-la na luta pela liberdade. Após as declarações, Jamie enfrentou duros ataques dos fãs da irmã e decidiu quebrar o silêncio, através de um vídeo postado nas redes, que depois foi deletado.

- Acho que está extremamente claro desde o dia em que nasci que apenas amei, adorei e apoiei minha irmã. Eu não me importo se ela quer fugir para uma floresta tropical e ter zilhões de bebês no meio do nada, ou se ela quer voltar e dominar o mundo do jeito que ela fez tantas vezes antes. Porque não tenho nada a ganhar ou perder de qualquer maneira. Esta situação não me afeta de forma alguma, porque sou apenas a irmã dela que só se preocupa com a felicidade dela.

A atriz também já havia revelado que seus pais não permitiram que ela contasse à irmã que estava esperando uma menina, na tentativa manter a gravidez na adolescência em segredo.

- Eu precisava dela mais do que nunca e ela não foi capaz de me ajudar no meu momento mais vulnerável. Até hoje, a dor de não poder contar para minha irmã ainda persiste.