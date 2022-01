Patrícia Poeta demonstra ansiedade com a lista do BBB 22 e passa por cima da Globo

12/01/2022 | 13:10



Patrícia Poeta mostrou que é mais gente como a gente do que você imagina. A apresentadora anda dando uma substituída no lugar de Fátima Bernardes no programa Encontro e demonstrou estar super ansiosa para o início do Big Brother Brasil 22.

Pois é, tudo porque Poeta se retratou na manhã desta quarta-feira, dia 12 durante o programa por ter afirmado que a lista oficial dos participantes do BBB 22 sairiam na próxima quinta-feira, dia 13 na programação da Rede Globo.

Mas na verdade, a jornalista se corrigiu e revelou que a emissora vai anunciar a data correta da lista ainda nesta quarta-feira, dia 12. Que confusão e que ansiedade, né!?

- Falei que quinta ia sair a lista. Era um pouco de expectativa, deixei escapar. Não era oficial. Na verdade, hoje, ao longo da programação da Globo, você vai saber a data real, checada, em que os novos brothers serão anunciados. Hoje vai sair a data real, oficial.