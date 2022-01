Angélica estreia plataforma Mina e relembra saúde mental após acidente aéreo: Não conseguia andar, não conseguia falar

12/01/2022 | 12:10



Angélica estreia nesta quarta-feira, dia 12, na plataforma Mina - espaço que reúne tópicos sobre bem-estar e equilíbrio. A apresentadora é co-fundadora do site que trará vídeos e conteúdos exclusivos divididos em cinco editorias: Seu Corpo, Suas Emoções, Seus relacionamentos, Seu Trabalho e Nosso Mundo.

Além disso, disponibiliza um espaço para a participação de um respeitável time de colunistas, formado por nomes como a cantora e empresária Preta Gil, a jornalista Luiza Brasil, a arquiteta e apresentadora do GNT Stephanie Ribeiro, a produtora cultural Dandara Pagu e o desenhista PedroVinicios8o.

Segundo o colunista Ancelmo Góis, com a nova realização, Angélica relembrou a importância do autocuidado na superação de momentos difíceis em sua vida, como o acidente aéreo que sofreu em 2015. No ocorrido, o avião em que estava com o marido Luciano Huck e os três filhos precisou fazer um voo forçado, deixando a família com leves lesões. Por conta da experiência traumática, a artista sofreu com crises de pânico e recorreu à meditação como forma de tratamento.

- Sempre cuidei do corpo e da mente. Quando aconteceu o acidente aéreo, não tive nada. Depois de um ano, estava andando na rua e travei. Não conseguia andar, não conseguia falar. Horrível. Fui atrás de uma alternativa e comecei a meditar. O pânico foi embora e a meditação ficou.