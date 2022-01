Rose Miriam entra na Justiça para cobrar pensão do espólio de Gugu Liberato

12/01/2022 | 12:10



Ao que parece, a briga pela herança de Gugu Liberato, morto em novembro de 2019, está longe de acabar! Desta vez, Rose Miriam, mãe das filhas do artista, entrou na Justiça para pedir a correção do valor da pensão do espólio do apresentador. De acordo com o Extra, ela recebe mensalmente o valor de dez mil dólares, cerca de 55 mil reais, mas, conforme disse o advogado Nelson Wilians para o veículo, os pagamentos não foram realizados de forma correta. Eita!

A Justiça fixou em favor de Rose Miriam uma verba no importe de 10 mil dólares por mês que deve ser pago pelo Espólio. Como esse valor, até outubro de 2021, não foi pago de forma correta, sempre em quantia menor a devida, Rose Miriam, no final de 2021, entrou com uma ação de execução para cobrar a diferença desses meses, disse a defesa.

Vale lembrar que desde a inesperada morte de Gugu, Rose vem brigando pelo reconhecimento da união estável entre os dois para receber parte da herança estimada em um bilhão de reais.