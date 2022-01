Em batalha de mais de 3 horas, Andy Murray arranca virada heroica em Sydney

12/01/2022 | 12:00



Em seu segundo compromisso pelo ATP 250 de Sydney, na Austrália, Andy Murray teve que lutar muito, mas conseguiu uma vitória expressiva para garantir seu lugar nas quartas de final do torneio, que serve de preparação para o Aberto da Austrália. Nesta quarta-feira, o britânico superou de virada o georgiano Nikoloz Basilashvili, cabeça 2 e número 23 do mundo, em uma batalha com 3 horas e 13 minutos de duração e parciais de 6/7 (4/7), 7/6 (7/3) e 6/3.

Convidado para o torneio e atual 135.º colocado do ranking da ATP, Murray enfrenta nas quartas de final o belga David Goffin, cabeça de chave 8 em Sydney, que derrotou o americano Denis Kudla por 6/2 e 6/3. O ex-número 1 do mundo venceu todos os seis confrontos que fez contra o tenista da Bélgica, 45.º do mundo, pelo circuito profissional.

A vitória desta quarta-feira foi a segunda de Murray na temporada, que vinha de uma tranquila estreia contra o norueguês Viktor Durasovic. Além disso, o britânico mantém o perfeito retrospecto contra Basilashvili na carreira. No ano passado, ele também havia vencido o georgiano na grama de Wimbledon.

Nas estatísticas, Basilashvili terminou a partida com número bem maior de winners: 63 contra 26 de Murray. Mas o britânico cometeu apenas 26 erros não-forçados contra 67 do rival. O ex-número 1 do mundo fez mais aces (8 a 6) e conseguiu três quebras em 12 break points criados. Já o georgiano teve nove oportunidades de quebra e aproveitou apenas duas.

Se o cabeça 2 foi eliminado, o mesmo não aconteceu com o principal favorito ao título. O russo Aslan Karatsev não teve problemas para derrotar o sérvio Miomir Kecmanovic por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4. Outros três pré-classificados também avançaram - casos do britânico Daniel Evans (3), do americano Reilly Opelka (4) e do italiano Lorenzo Sonego (5).

Na chave de duplas, a partida de estreia do brasileiro Bruno Soares na temporada não pode ser encerrada nesta quarta-feira por causa da chuva em Sydney. Cabeças de chave 5, ele e o britânico Jamie Murray estão empatados em 3 a 3 no primeiro set contra os italianos Simone Bolelli e Fabio Fognini. O jogo continuará nesta quinta.