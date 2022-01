Filha de Tadeu Schmidt diz ser queer nas redes sociais

12/01/2022 | 11:10



Tadeu Schmidt é o tipo de pessoa que adora compartilhar os seus momentos em família na redes sociais, e caso você não saiba, o atual apresentador do Big Brother Brasil é pai de duas garotas: Valentina de 19 anos de idade e Laura de 17 anos de idade.

A primogênita do jornalista, Valentina, é super engajada nas redes sociais também e geralmente usa o Instagram para divulgar seus trabalhos como artista e também para discutir assuntos importantes, como o feminismo e a comunidade LGBTQIA+.

Em meados de junho de 2021, Valentina fez uma postagem dizendo que se identifica como uma pessoa queer e aproveitou o espaço para falar sobre aceitação.

Por anos, tive muita dificuldade em me aceitar e me amar, e isso bloqueava de certa forma meu amor por outras pessoas. Então, depois de anos em dúvida, cheguei numa conclusão da qual me orgulho e finalmente me sinto confortável: sou queer, ou seja, no meu caso minha orientação sexual e atração emocional não correspondem à heteronormatividade. Eu me amo e amo todes vocês. Essa sou eu. Simples assim!

O apresentador na época deixou um comentário com um coração na publicação de Valentina e a mãe dela também comentou, dizendo:

Seja o que você quiser sempre. Essa menina linda e corajosa. Seja você!