Romana Novais e Alok fazem festão para comemorar aniversário do filho

12/01/2022 | 11:10



A família está em festa! Na última terça-feira, dia 11, Alok e Romana Novais celebraram o aniversário do filho mais velho, Ravi, que estava vestido de astronauta. O evento aconteceu em São Paulo e contou com convidados como Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle.

Celebrando dois anos de idade, o pequeno Ravi se jogou na piscina de bolas e curtiu muito o carrinho de pipocas. Quem aí também queria dar um tibum? A decoração do evento foi toda inspirada no Universo e a mamãe coruja revelou o motivo: Bem vindo ao universo do Ravi. Ele é apaixonado pela lua, por isso escolhi esse tema. Ao que parece, não é só ele que curte, viu. A irmã caçula, Raika, de um ano de idade, se vestiu de estrelinha e brincou muito.

Rodeados por balões, doces e brinquedos que imitavam a forma de planetas e foguetes, a família esbanjou simpatia e amor. Nas redes sociais, Romana se declarou para o filhão: Mamãe só quer agradecer a Deus pela sua vida e dizer que depois que você chegou a nossa vida faz mais sentido. Desejo que papai do céu te proteja e que você seja infinitamente feliz. Me emociono de ver o menino alegre, carinhoso e sensível que você é. Que você não perca nunca esse brilho no seu olhar porque é ele que me motiva ser uma pessoa melhor todos os dias. Feliz aniversário. Mamãe tem muita coisa bonita para te apresentar nessa vida. Te amo meu amor!. Fofos, né?!