ACM Neto também testa positivo para covid-19

12/01/2022 | 11:08



O ex-prefeito de Salvador ACM Neto (DEM), informou na manhã desta quarta-feira, 12, em suas redes sociais, que testou positivo para covid-19. De acordo com o ex-prefeito, ele está com sintomas "muito leves" e seguirá os trabalhos de forma remota. ACM Neto aproveitou para reforçar a importância da vacinação e também destacou a necessidade de se manter os cuidados devido ao recrudescimento da pandemia, alavancada principalmente pela variante Ômicron.

"Graças a Deus essa variante do coronavírus parece menos agressiva, e está claro, bem claro, que quem está vacinado tem muito menos chance de agravar", disse. "A gente precisa continuar mantendo todos os cuidados básicos, uso de máscara, higiene das mãos, e vacina".

Nesta quarta-feira, o senador Fabiano Contarato (PT-ES) já havia informado que ele, o marido Rodrigo Groberio, e o filho Gabriel, de sete anos de idade, contraíram a covid-19. Mais cedo, O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), também avisou que testou positivo e contraiu covid pela segunda vez. Leite havia sido contaminado no ano passado e se recuperou.