Correção: CPI dos EUA sobe 0,5% em dezembro ante novembro; previsão era de +0,4%

12/01/2022 | 11:01



A nota publicada anteriormente contém uma incorreção no primeiro parágrafo. O dado é publicado pelo Departamento do Trabalho, não do Comércio, como constava. Segue versão corrigida:

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,5% em dezembro, na comparação com novembro, informou nesta quarta-feira, 12, o Departamento do Trabalho. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal projetavam alta de 0,4%. O núcleo do CPI, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, teve avanço de 0,6%, ante expectativa de crescimento de 0,5%. A leitura anual do CPI é a mais forte desde 1982 no país.

Na comparação anual, o CPI subiu 7,0% em dezembro, como esperado pelos analistas. Já o núcleo do CPI teve alta de 5,5% na comparação com igual mês do ano anterior, ante previsão de avanço de 5,4% dos analistas. Os preços de energia tiveram queda mensal de 0,4% em dezembro nos EUA. Já os dos alimentos cresceram 0,5% na mesma comparação. Com informações da Dow Jones Newswires.