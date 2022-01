FPF define locais, horários e jogos da segunda fase da Copinha

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



12/01/2022 | 10:54



O fim da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior definiu todos os confrontos da segunda etapa do torneio, que, a partir de agora, é eliminatório. E na manhã desta quarta-feira, 12, os cinco times do Grande ABC que seguem na disputa conheceram horários, locais e data de seus respectivos confrontos. E todos entram em campo nesta quinta, 13.

Os três primeiros a jogar são o São Bernardo FC, o Água Santa e o São Caetano, ambos a partir das 11h. Enquanto o Tigre desafia o Iape-MA, no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, o Netuno encara o Atlético-GO, no Inamar, em Diadema (este jogo inicialmente seria em Mauá, mas a Federação indicou a mudança para a praça esportiva diademense) e o Azulão mede forças com o Londrina, no Baetão, em São Bernardo

Às 15h, também em Diadema, o Mauá FC tem parada dura ao enfrentar o Palmeiras, que busca o seu primeiro título. O jogo será no Estádio do Inamar, em Diadema, com transmissão do Sportv.

Por fim, no Anacleto Campanella, em São Caetano, o São Paulo enfrenta o EC São Bernardo, às 21h45, em jogo televisionado pelo Sportv e Rede Vida.