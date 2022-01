Zephyr: máscara da Razer não oferece proteção contra a covid-19

Bianca Bellucci

Do 33Giga



12/01/2022 | 10:55



Em outubro de 2021, a Razer lançou no mercado uma máscara inteligente contra a covid-19. Batizada de Zephyr, o modelo prometia proteção respiratória do mesmo nível da opção médica N95 e filtragem bacteriana de 99%, de acordo com testes em laboratório. No entanto, a empresa voltou atrás. A máscara da Razer não é mais indicada para proteger contra doenças propagadas pelo ar.

A decisão veio após a influenciadora de tecnologia Naomi Wu apontar que a máscara da Razer era uma propaganda enganosa. Ela explica que, para receber a certificação N95, é necessário que o respirador filtre pelo menos 95% das partículas transportadas pelo ar. Essa proteção deve envolver todo o acessório e não apenas parte dele, como ocorre na Zephyr, que só entrega tal cuidado nos filtros.

Ainda é válido destacar que a máscara da Razer não aparece na lista de respiradores aprovados pelo Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional (NIOSH) dos Estados Unidos. O órgão é responsável por conceder a certificação N95.

Após as críticas de Naomi Wu ganharem a internet, a Razer corrigiu os materiais de marketing, removendo todas as menções ao nível de proteção N95. Em seu site, a empresa também reforça que a Zephyr não é um EPI (Equipamento de Proteção Individual) e não deve ser usada em ambientes médicos ou clínicos.