Faustão fala pela primeira vez sobre saída da Globo: - Página virada e olhar para a frente

12/01/2022 | 10:10



Faustão quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre sua polêmica saída da Globo. Em entrevista para o podcast Rap 77, o apresentador comentou sobre os 33 anos de emissora e sua nova fase na Band - que começa oficialmente no dia 17 de janeiro com a estreia de Perdidos na Noite.

- Isso aí é uma coisa normal [a saída]. Não posso falar nada. Fiquei num lugar por 33 anos. Fui muito feliz lá. Consegui trabalhar com gente como o Boni, foi o melhor presente que a vida me deu. Daniel Filho, Carlos Manga, Paulo Ubiratan? Trabalhei com gente que fez a televisão brasileira mesmo. Durante 33 anos.

O comunicador ainda confirmou ter assinado com a Band enquanto ainda tinha contrato com a Globo, e que entende a posição da emissora de tirá-lo do ar.

- A partir do momento que eu me antecipei em dizer que ia voltar para a Band, é claro que eles não iam me deixar na vitrine. Não tem problema nenhum. Página virada e olhar para a frente.

Fausto também reforçou que nunca perdeu contato com a família Saad, e que a ideia de voltar ao grupo Bandeirantes apareceu durante uma conversa com o presidente Johnny Saad, que estava em busca de uma reformulação total na grade da emissora.

- Eles precisavam de uma programação. Falei: olha, eu, depois de velho, vão me inventar essa história. Eu estava numa praia que era a minha praia há bastante tempo, que era o domingo. Para fazer o mesmo tipo de programa, não vale a pena. Vamos tentar fazer um programa diferente por dia. E é o que a gente vai tentar fazer. E, principalmente, levar alegria e otimismo.