Nadja Pessoa revela relacionamento abusivo com D'Black: Ele tinha psicopatia

12/01/2022 | 10:10



É eita atrás de vixe! Nadja Pessoa abriu o coração e desabafou sobre o casamento abusivo que viveu com o cantor Vinícius D'Black. Durante entrevista para o podcast de Juju Salimeni, a influenciadora relembrou a traição do campeão de Dancing Brasil, que desencadeou sua depressão, e classificou o ex-marido como psicopata.

- Antes de entrar no Power [Couple Brasil] eu já estava em depressão. Eu tinha ido em três psicólogas e todas as três disseram que eu estava com depressão, inclusive a psicóloga do programa. Isso antes do primeiro reality, por conta do relacionamento abusivo que eu sofri. Ele [D'Black] tentava me fazer como culpada de tudo. Ele me traía e cada traição que eu descobria tinha uma motivo. E a culpa era sempre minha. Aí eu perdoava e perdoava e aquilo foi me deixando com a autoestima muito baixa. Eu fui apagando e aí comecei a tomar antidepressivo, que mexe com o corpo, com o psicológico, mexe com tudo. Então já entrei no Power totalmente mal, começou.

- Me curei quando houve a separação [em 2020]. Eu sofri. Eu fiz terapia com sexóloga, porque eu tinha perdido o desejo sexual por ele, por conta da depressão, que traz isso. Os remédios que eu estava tomando também faziam isso. E ele falava o tempo todo: Culpa sua. Uma responsabilidade muito grande em cima de mim. E fizemos terapia de casal com a sexóloga pra entender o que estava acontecendo, disse.

Najda ainda contou que o estopim para a separação foi quando o cantor participou do Dancing Brasil e teve um caso com a bailarina.

- Não teve jeito! Ele foi para o Dancing Brasil, teve um caso com a bailarina e isso acabou comigo. Peguei conversas no celular dele. Ele falando mal de mim. Ela falando: Nossa, como você consegue ficar casado com ela? Ele falando: Só por enquanto. [...] Na noite que ele ganhou, a gente chegou no apartamento e ele me disse assim: Agora eu estou milionário, não preciso mais de você. Nunca mais esqueço disso. É pior que bater. Ele quis terminar, eu tentava segurar o relacionamento, aquela coisa de família. A gente veio morar em São Paulo, a mulher [bailarina] era do Rio. Ela saiu do Rio e veio morar em São Paulo também. [...] Ele levou meu laptop, raspou todo dinheiro da nossa conta. Levou tudo. Me deixou sem nada. Liguei pra ele e ele me disse que já estava na Dutra, indo pra casa da mãe e me mandou falar com o advogado porque não tinha mais nada para falar comigo. E aí o advogado começou a me ligar. Eu fiquei em estado de choque, não falei com o advogado, não falei nada. Me isolei e ele foi pra internet, colocou um vídeo falando que tinha terminado.

A influenciadora finalizou dizendo que o comportamento do artista é de um psicopata:

- Junto com a terapia de casal, eu tinha minha psiquiatra que cuidava de mim. E um mês antes da gente se separar, ela falou pra mim que eu estava pronta pra saber o que ela tinha para me falar sobre o meu relacionamento. E ela me disse que ele tinha uma psicopatia.

