Qual o melhor consórcio de carta de crédito para imóveis?

Da Redação

Do 33Giga



12/01/2022 | 09:55



Encontrar o melhor consórcio de imóvel pode ser um desafio. Mais do que comprovar as vantagens dessa modalidade, você deve ter à disposição a oferta que mais atenda seus planos e uma administradora de confiança. Aqui, a carta de crédito é o principal objetivo de todo consorciado. E, para chegar lá, confira algumas dicas que você pode seguir para acertar na contratação.

É possível saber qual o melhor consórcio de imóvel?

Sim. O melhor consórcio de imóvel é aquele que oferece condições de acordo com o que você deseja e sua capacidade financeira de forma segura e transparente. Você pode conferir isso usando um simulador de consórcio imobiliário e conhecendo a reputação da administradora no mercado.

A seguir, você encontra alguns fatores para considerar antes de seguir em frente com seus planos.

1. Entenda como funciona um consórcio de imóvel

Um consórcio de imóvel é uma modalidade de compra organizada por uma administradora. Essa empresa responsável une um grupo de pessoas interessadas em adquirir uma casa ou um apartamento, por exemplo.

Cada consorciado deve pagar parcelas mensais referentes à compra do imóvel sem juros. Em um consórcio, não há juros. Além do valor do bem, há apenas taxas como de administração, de fundo de reserva e de seguro.

A cada mês ocorre uma assembleia na qual pelo menos um dos integrantes é contemplado por meio de sorteio ou por ofertar um lance, que é uma antecipação das parcelas.

O consorciado contemplado recebe um documento que permite comprar o imóvel no valor preestabelecido chamado carta de crédito para imóveis.

2. Conheça as administradoras de consórcio de imóveis

Inclua em suas possibilidades de contratação apenas administradoras de consórcio de imóveis que possuam autorização de operação pelo Banco Central do Brasil.

Depois, faça uma lista das possíveis administradoras que você pode contratar e compare cada oferta e reputação — para isso, procure por avaliações nas redes sociais e em plataformas como Google Meu Negócio e Reclame Aqui.

Por fim, tenha certeza de que você está negociando com um canal oficial ou autorizado da administradora de consórcios. Fique atento a golpes, como páginas e perfis falsos.

3. Verifique a transparência da administradora

Embora a modalidade permita que você compre casa ou apartamento de forma parcelada e sem juros, é importante entender todas as taxas que você terá que pagar. O melhor consórcio de carta de crédito para imóveis deve ser transparente com o consumidor e não proporcionar nenhum tipo de surpresa negativa.

Isso significa que uma oferta de consórcio pode parecer um bom negócio à primeira vista, mas causar diversos transtornos se a administradora não for honesta com seus clientes. Por isso, procure ler todos os termos do contrato de adesão com bastante atenção.

4. Saiba qual é a melhor opção de consórcio de imóvel para seu perfil

É verdade que a reputação da administradora, a transparência e as condições oferecidas são fatores importantes para encontrar o melhor consórcio de imóveis. Além disso, é preciso que haja compatibilidade entre o que você procura e as opções disponíveis. Por isso, compare cada plano: qual é o tipo de bem que a carta de crédito pode comprar? Qual é o valor da carta de crédito? Qual é o número de parcelas do consórcio? Quanto custa cada parcela?

5. Fique por dentro das formas de contemplação

Quer acelerar sua contemplação sem ter que esperar ser sorteado? Conheça os tipos de lances que você pode ofertar no melhor consórcio de imóveis para obter sua carta de crédito em menos tempo:

Lance livre: lance que o participante pode oferecer livremente qualquer valor para tentar ser contemplado com o maior valor do mês;

Lance fixo: em vez do consorciado escolher o valor é a administradora que estabelece a quantia. Caso mais de um integrante aceite a proposta, um sorteio é realizado;

Lance embutido: se o consorciado quiser abrir mão de uma parte da carta de crédito, ele pode usar esse valor para complementar o lance;

Lance com veículo ou imóvel: um imóvel ou veículo pode ser usado como recurso para ofertar o lance.

Agora que você conhece todos os benefícios de um consórcio e como escolher a melhor opção, aproveite para simular consórcio de imóvel e descubra qual é a carta de crédito ideal para seu perfil e acerte na decisão.