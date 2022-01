Attack on Titan no Call Of Duty: eventos estão disponíveis a partir de hoje

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



12/01/2022 | 09:55



Pacote de Attack on Titan no Call of Duty chega em comemoração à temporada final do anime. A novidade estará disponível em dois jogos da franquia. Na prática, os usuários poderão se tornar membros do Survey Corps por meio do Pacote Traçante: Ataque dos Titãs – Edição Levi. A atualização do Vanguard já pode ser baixada, enquanto os jogadores do Warzone Pacific poderão fazer o download a partir de amanhã (13).

Uma das adições mais notáveis do pacote com 10 itens é o “Perfurador de Titã”. Feita de aço maciço, o único material que pode perfurar a carne de um Titã, esta lâmina de uma ponta é mais do que capaz de cortar esquadrões com facilidade. O Lendário Golpe Finalizador “Matador de Titã” também está disponível. A Introdução de Destaque “Manobra Vertical” e o Destaque de JMV “Aço Maciço” são exclusivas de Attack on Titan no Call Of Duty: Vanguard.

As outras duas armas neste pacote são os Projetos Lendários da SMT “Historia” e do Fuzil de Assalto “Maldição de Ymir”. A primeira combina com o Operador que quer emplacar tiros livres certeiros enquanto corre. A outra, por sua vez, foi criado para aqueles que se orgulham de tiros precisos a distância.

Embora qualquer Operador possa empunhar essas armas, o Sargento Daniel dos Cães do Inferno estará totalmente preparado para a batalha com o visual de Operador “Survey Corps”, feito no estilo do equipamento usado pelo Capitão Levi Ackerman.

Os Superfãs também reconhecerão outros elementos do pacote de Attack on Titan no Call Of Duty: um Pingente de Arma “Guardião do Segredo” para desvendar os mistérios do mundo, o Emblema “Asas da Liberdade” usado com orgulho pelos membros do Survey Corps, e, claro, um Adesivo “Batata Quente”, em memória de uma pessoa especial.