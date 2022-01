Bolsonaro zera alíquotas para importação de alguns produtos hospitalares

12/01/2022 | 09:02



O presidente Jair Bolsonaro editou decreto que zera alíquotas de impostos para a importação de alguns produtos hospitalares. Foram reduzidas as alíquotas do PIS/PASEP e Cofins para a compra de cateteres intravenosos periféricos, base de fixação tipo borboleta, tubo plástico com conector, obturador entre outros. Para compensar a perda de arrecadação, será elevada de 5% para 10% a alíquota de IPI incidente sobre vidros planos classificados. A redução valerá apenas para 2022 - nos anos seguintes, a mudança será integrada ao Orçamento Geral da União.