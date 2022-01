Obituário - 12 de janeiro de 2022

Ademir Medici

SANTO ANDRÉ

Júlia Francisca Costa, 97. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elias João de Lima, 91. Natural de Avaré (São Paulo). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Erila Mathieu, 91. Natural de Erechim (Rio Grande do Sul). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gustavo Rodrigues, 89. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Nélio Dutra, 84. Natural de Araxá (Minas Gerais). Residia no Centro de Santo André. Dia 8. Jardim da Colina.

Vicentina Correa de Aguiar, 82. Natural de Coqueiral (Minas Gerais). Residia na Vila Marciolândia, em Nepomuceno (MG). Dia 8, em Santo André. Cemitério da Ressureição, em Minas Gerais.

Rubens Correia da Silva, 76. Natural de Santo Antonio de Posse (São Paulo). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eduardo Luiz André, 71. Natural de Cardoso (São Paulo). Residia no Conjunto Residial Sítio Oratório, em São Paulo, Capital. Dia 8, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dirceu Zocanti, 71. Natural de Anhuma (São Paulo). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

Lairce Pereira da Silva, 69. Natural de Piquerobi (São Paulo). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aurélio Moreira de Sousa, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Montador. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elaine Araujo de Oliveira, 53. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Zenildo Pereira Cavichioli, 51. Natural de Umuararama (Paraná). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Autônomo. Memorial Jardim Santo André.

Josefa Vieira dos Reis, 47. Natural de Paripiranga (Bahia). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

José Atanasio Martinez, Martinez, 85. Natural da Espanha. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

Maria Alves Rodrigues Pinto, 84. Natural de Iguape (São Paulo). Residia no Parque Esmeralda, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

Sebastião Rodrigues Rosa, 78. Natural de Silveirania (Minas Gerais). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

Antonio do Nascimento, 78. Natural de Santo Anastácio (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.

Adelina Souza Silva, 75. Natural de Novo Canaã (Bahia). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

Maria Elisabete Pereira Torneiro, 71. Natural de Igreja Nova (Alagoas). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.

Nelson Oliveira Rocha, 71. Natural de Jacaraci (Bahia). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério Municipal Irundiara, em Jacaraci (Bahia).

Patrício Herman Allendes Urquieda, 70. Natural do Chile. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina.

Luiz Antonio Carlotti, 62. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Irajá, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.



D I A D E M A

Alvaro Aparecido de Almeida, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Oriental, em São Paulo, Capital. Dia 8, em São Bernardo. Vale da Paz.

Aparecido Garcia, 73. Natural de Cosmópolis (São Paulo). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 8, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

José Severino Neri, 72. Natural de Panelas (Pernambuco). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Celeste Vieira da Silva, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Francisco Santa Rosa Filho, 70. Natural de Carnaúba dos Dantas (Rio Grande do Norte). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 8, em São Bernardo. Vale da Paz.

Vanda Maltas Ramos, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Dolores Nogueira Moreira, 92. Natural de Luís Antonio (São Paulo). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 8, em Santo André. Memorial Planalto.

Manoel Nicolau de Meneses, 86. Natural de Amontoada (Ceará). Residia na Vila Ema, em São Paulo, Capital. Dia 8, em Santo André. Vale dos Pinheirais.