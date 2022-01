Onde ficar em Aspen – 5 opções de luxo para se hospedar na estação de esqui

Redação

Do Rota de Férias



12/01/2022 | 08:55



Quem está a procura de onde ficar em Aspen, nos EUA, encontra excelentes opções de hospedagem na região. Os hotéis de luxo tomam conta da estação de esqui e oferecem não apenas proximidade das pistas, mas também eventos e muito conforto para quem chega das atividades a céu aberto.

Onde ficar em Aspen

Confira cinco hotéis em Aspen que esbanjam sofisticação.

Limelight Hotel

Com acomodações e funcionários que conseguem agradar até o viajante mais exigente, o Limelight Hotel conta com mimos exclusivos em sua programação, como atividades dedicadas aos amantes de vinhos e uísques. Quem não quiser beber pode aproveitar a parceria que o hotel costuma fazer com modelos luxuosos de automóveis, que permite testar até mesmo carros elétricos pela região.

The St. Regis Aspen Resort

O St. Regis Aspen Resort é uma das opções de hospedagem mais luxuosas de Aspen. Além de oferecer acomodações confortáveis e cheias de estilo, o hotel tem tudo que o viajante precisa para curtir um destino de inverno, incluindo restaurantes conhecidos pela alta gastronomia e um spa que oferece tratamentos perfeitos para relaxar após um dia de muita diversão.

Hotel Jerome

Tradicional, o Hotel Jerome faz parte da história de Aspen desde 1889. O prédio, que conta com vários ambientes iluminados naturalmente pelas janelas que vão do chão até o teto, oferece opções de hospedagem confortáveis e muito bem decoradas. Para deixar a estadia ainda melhor, basta correr para o spa ou experimentar as delícias gastronômicas do restaurante e os drinques do estiloso J-Bar.

The Little Nell

De um lado, a charmosa cidade de Aspen. Do outro, a montanha salpicada de neve que atrai milhares de visitantes ao destino. Esse é o cenário que cerca o The Little Nell, opção de hospedagem sofisticada na região. O design dos quartos e das áreas comuns do hotel, que mescla arquitetura contemporânea com elementos culturais da região, é um dos grandes destaques do hotel.

Viceroy Snowmass

O Viceroy Snowmass fica no vilarejo de Snowmass, perfeito para quem procura onde ficar em Aspen. O local é indicado para quem busca aproveitar todo o glamour que o après ski tem a oferecer. Piscinas aquecidas, spa com tratamentos holísticos e uma equipe de concierge capaz de planejar atividades personalizadas para cada viajante são alguns dos destaques. Está em um lugar privilegiado, com fácil acesso às pistas.

