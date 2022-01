Inflação fecha 2021 em 10,06%, o maior índice desde 2015

12/01/2022 | 08:36



Puxado principalmente pelos aumentos dos combustíveis, gás de cozinha e energia elétrica, o IPCA, índice oficial de inflação do País, fechou 2021 em 10,06%. É o maior patamar desde 2015, no governo Dilma Rousef (PT), quando o indicador ficou em 10,67%. O resultado superou consideravelmente a meta de 3,75% para o ano perseguida pelo BC (Banco Central), chegando quase ao dobro do teto de tolerância, de 5,25%.

Para este ano, a perspectiva inicial é de um arrefecimento dos preços. O que não quer dizer, no entanto, que será um cenário tranquilo. O centro da meta de inflação, de 3,5%, nãodeverá ser alcançado novamente ­ e isso é unanimidade no mercado. Boa parte dos economistas enxerga o teto de tolerância, de 5%, praticamente como o piso.

Mas, no mercado, já há analistas prevendo números maiores. A projeção da XP, por exemplo, é de alta de 5,2%. Da Garde Asset, de 5,3%. Já a gestora Quantitas trabalha com um número de 5,8%. ''Não estamos vendo nos números observados uma tendência de suavização da inflação no curto prazo", disse o economista João Fernandes, sócio da Quantitas. "Os efeitos da política monetária (alta dos juros) e da atividade econômica enfraquecendo vão fazer a inflação ficar menor em 2022."

Com a ajuda da redução dos preços de combustíveis pelaPetrobras nas refinarias na reta finaldo ano, o IPCA até desacelerou em dezembro na comparação com novembro ­ saiu de 0,95% para 0,73%. Ontem, porém, a estatal anunciou um novo reajuste de até 8% para agasolina e o óleo diesel, o que deve ajudar a pressionar a inflação neste início de ano.

Os alimentos também podem ajudar a manter a inflação elevada neste início de ano, principalmente por conta do impacto das chuvas fortes no Sudeste e do forte calor no Sul, que devem ter impactos negativos nas lavouras. A energia elétrica, uma das vilãs do IPCA, é outra que deve continuar contribuindo para os preços em alta. Pelo menos até abril está prevista a manutenção da bandeira tarifária ''escassez hídrica'', que acrescenta R$ 14,20 às contas de luz a cada 100 quilowatt/hora consumidos.

PESO

Em 2021, 88% dos produtos e serviços acompanhados pelo IBGE tiveram elevação de preços. Apesar dessa disseminação, apenas dez itens foram responsáveis por 58,65% da alta do IPCA, por conta do seu impacto dentro do orçamento das famílias. A campeã, nesse aspecto, foi a gasolina, com encarecimento de 47,49% e impacto de 2,34 pontos percentuais, seguido pela energia elétrica, 21,21% mais cara (0,98 ponto porcentual).

Demais vilões do orçamento no ano foram automóvel novo (alta de 16,16% e impacto de 0,48 ponto percentual); gás de botijão (36,99% e 0,41 ponto); etanol (62,23% e 0,41 ponto); refeição fora de casa (7,82% e 0,29 ponto); automóvel usado (15,05% e 0,28 ponto); aluguel residencial (6,96% e 0,26 ponto); carnes (8,45% e 0,25 ponto); e produtos farmacêuticos (6,18% e 0,20 ponto percentual)