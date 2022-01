Consórcio solicita análise sobre limite de público em eventos esportivos

Dérek Bittencourt



12/01/2022



O aumento nos casos de Covid-19 e síndrome gripal, impulsionados pelas variante ômicron do novo coronavírus e H3N2 da Influenza, fez com que o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC discutisse e sugerisse ontem ao comitê científico da Covid do governo do Estado que os eventos esportivos que causam aglomeração tenham público limitado. Tal medida afetaria imediatamente a Copa São Paulo de Futebol Júnior e, a partir do dia 26, o Campeonato Paulista.

“O Consórcio solicita análise sobre a limitação de público em eventos esportivos que provocam aglomeração. A entidade regional também pede apoio à Capital para que as medidas sejam tomadas em conjunto”, disse, em nota.

Existe a possibilidade de o governador João Doria anunciar hoje algum tipo de restrição a eventos com grande aglomeração. Tal fato impactaria nos planos dos clubes da região, que já vislumbravam lucrar nas partidas com visita dos grandes. O Santo André, por exemplo, recebe o Corinthians no Bruno Daniel logo na segunda rodada, dia 30. No dia anterior, o Palmeiras visita o São Bernardo, no 1º de Maio. Em 26 de fevereiro, o Água Santa encara o São Paulo, no Inamar.