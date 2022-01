Quatro cidades da região já aplicam a quarta dose da vacina em imunossuprimidos

Anderson Fattori



12/01/2022 | 08:19



Quatro cidades do Grande ABC – São Bernardo, São Caetano, Mauá e Ribeirão Pires – já iniciaram a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid para pessoas imunossuprimidas graves. Santo André e Diadema devem iniciar a aplicação na próxima semana, enquanto que em Rio Grande da Serra ainda não há previsão.

A quarta dose só deverá ser aplicada em pessoas com alto grau de imunossupressão, como pacientes de câncer em tratamento com quimioterapia, pessoas vivendo com HIV-Aids ou transplantados. A dose adicional deve ser administrada pelo menos quatro meses após a realização da terceira aplicação.

Em São Bernardo, a aplicação da vacina é feita por livre demanda em qualquer uma das 33 UBSs (Unidades Básicas de Saúde), mediante comprovação da vacinação das doses anteriores.

Os moradores de São Caetano podem procurar diretamente a Usca (Unidade de Saúde da Criança e do Adolescente) na Rua Goitacazes, 301, das 8h às 17h, portando um documento de identidade com foto e documento que comprove a condição de saúde.

Em Mauá, a imunização acontece de segunda a sexta, das 9h às 16h, nas 23 UBSs – as unidades Magini, Flórida e Zaíra 2 funcionam das 9h às 20h. Por fim, em Ribeirão Pires a quarta dose é aplicada nas dez UBSs da cidade, de segunda a sexta, das 8h às 16h, e aos sábados na UBS Centro, cumprindo o mesmo horário.