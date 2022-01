Dérek Bittencourt



11/01/2022 | 23:15



Quatro times da região entraram em campo nesta terça-feira,11, e todos seguirão na competição. Porém, entre todos, só o São Bernardo FC saiu vitorioso e, consequentemente, com a liderança de sua chave. Em Jundiaí, o Tigre bateu o Bragantino-PA por 2 a 0 (gols de Ruan e Gabriel Moyses) e terminou no primeiro lugar do Grupo 18, resultado que fez o time assegurar a primeira posição, com sete pontos. Na próxima fase, vai encarar o Iape-MA (que encerrou a primeira fase como vice da Chave 17), possivelmente amanhã, em Jundiaí – datas, horários e locais deste e demais confrontos serão confirmados pela Federação.

“Muito feliz pela partida de todos, pela vitória e pela classificação. Sempre têm pontos a serem corrigidos, a gente vai tentando melhorar a cada dia para chegar o mais longe possível na competição”, destacou o volante Jesus, do São Bernardo FC.

Os outros três representantes do Grande ABC jogaram em casa, avançaram, mas não conseguiram triunfar. O Água Santa, em um Estádio do Inamar que foi muito castigado pelo temporal que caiu na região no início da tarde (o campo formou muitas poças, que atrapalharam a dinâmica de jogo dos times), teve chances de vencer o Palmeiras, que chegou como grande favorito. Porém, em lance de infelicidade do zagueiro Mina (do Netuno), o Verdão abriu o placar. Nos acréscimos, porém, Vinicius igualou o confronto. Com um ponto para cada lado, melhor para os palmeirenses, que ficaram com a liderança do Grupo 28 e enfrentarão o Mauá FC, novamente em Diadema. Já o Água Santa vai a Mauá encarar o Atlético-GO – ambos os jogos deverão ser amanhã.

Em São Bernardo, no Baetão, o Cachorrão já entrou em campo classificado, poupou peças e acabou facilitando para o Londrina-PR, que venceu por 4 a 1 (Felipe Donizete fez o gol alvinegro) e assumiu a liderança do Grupo 22, deixando o time da casa em segundo. Por fim, pelo Grupo 21, no Anacleto Campanella, com bom público, o São Caetano levou a virada do São Paulo (2 a 1) e terminou na vice-liderança, enquanto o Tricolor encerrou na ponta. No mata-mata, os são-paulinos encaram o EC São Bernardo, no Anacleto Campanella, e os são-caetanenses pegam o Londrina, no Baetão.