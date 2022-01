Cai o secretário de Transportes

Daniel Tossato



12/01/2022 | 05:23



José Evaldo Gonçalo, que atuava como secretário de Transportes e Mobilidade de Diadema, foi exonerado na tarde de ontem. O Diário apurou que o provável substituto será Osvaldo Misso, antigo aliado do prefeito da cidade, José de Filippi Júnior (PT), e também do ex-mandatário Mario Reali (PT). Ela atuava como diretor de departamento na Secretaria de Obras,

Anteriormente, Misso foi homem forte das duas administrações. Chefiou pastas estratégicas, como Obras e Saúde, na gestão de Filippi. Durante o comando de Realo na cidade, foi o titular da Chefia de Gabinete.

Gonçalo deixa a pasta em meio à medida da Prefeitura que concedeu isenção de 100% no ISS da Suzantur, medida que tira dos cofres públicos mais de R$ 1,1 milhão por ano. O Diário questionou a gestão Filippi sobre a mudança na pasta, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição.



CONTINGENCIAMENTO

A Prefeitura de Mauá, por meio de publicação no DOE (Diário Oficial Eletrônico) do município, anunciou que congelará 15% do orçamento da cidade. O valor previsto para o ano de 2022 é de R$ 1,6 bilhão, ou seja, do montante total, R$ 240 milhões ficariam congelados nos cofres do município sem que possam ser utilizados.

Na publicação, a gestão explica que o valor será utilizado para propiciar “margem de segurança, face as oscilações de arrecadação.”

Vereador de oposição, Eduardo Minas (Pros) adiantou que enviará requerimento de informação para apurar o congelamento. ‘Temos que averiguar. Isso é muito estranho”, disse.

A

o Diário, a Prefeitura alegou que a ação “é necessária para início da gestão orçamentária.”