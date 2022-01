Claudinho falta até em reunião virtual

Do Dário do Grande ABC



12/01/2022 | 05:05



Prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (PSDB) não participou novamente de assembleia que o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC realizou, ontem, para debater medidas sanitárias na região em meio a aumento dos casos de Covid-19 e também do vírus Influenza. Claudinho da Geladeira tem evitado as reuniões do colegiado de chefes de Executivo da região desde que assumiu o comando da Prefeitura de Rio Grande da Serra. Entretanto, não é raro ver o tucano reclamando que o município acaba por ficar de fora de decisões importantes tomadas dentro do colegiado. Essa situação poderia mudar, caso o prefeito encarasse os encontros como oportunidade de obter diversas melhorias para a cidade. Nessa última reunião, virtual, o tucano achou melhor escalar o secretário do Executivo, Edvaldo Guerra, em seu lugar.

Reunião

Vereador e líder de governo na Câmara de São Bernardo, Ivan Silva (PP) esteve em reunião ontem com o presidente do Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC), Beto Moreira, Na pauta, Ivan Silva debateu assuntos relacionados ao setor no Grande ABC, área que foi castigada pelos impactos da pandemia da Covid-19 e também pelas restrições sanitárias. Resta saber se o parlamentar levará as demandas dos empreendedores já nas próximas sessões deste ano, que deverão ser retomadas em fevereiro.

Aliança

Deputado federal com domicílio eleitoral em São Bernardo, Alex Manente (Cidadania) vibrou com a possibilidade de uma chapa entre o ex-juiz daLava Jato Sergio Moro e o ex-presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) Joaquim Barbosa. Os dois se reuniram ontem para debater possível candidatura de Moro ao Palácio do Planato.

Aviso

A deputada estadual Carla Morando (PSDB), também com domicílio eleitoral em São Bernardo, publicou em seu perfil oficial no Facebook aviso de que criminosos estariam utilizando o logotipo do governo do Estado de São Paulo para aplicar golpes por meio de aplicativos de troca de mensagem instantânea. A parlamentar explicou que as contas oficiais do Estado são verificadas, e que é preciso prestar atenção a esse fato antes de responder mensagens. “Caso tenha sido vítima, procure uma delegacia para registrar ocorrência”, escreveu a tucana.