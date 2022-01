Vereadores vão ao MP contra isenção de ISS a empresa de ônibus

Daniel Tossato



12/01/2022 | 05:00



Vereador oposicionista em Diadema, Eduardo Minas (Pros) protocolou denúncia no MP (Ministério Público) pedindo que apure medida da administração municipal, comandada pelo prefeito José de Filippi Júnior (PT), que concedeu isenção de 100% no ISS (Imposto Sobre Serviços) da empresa Suzantur, concessionária do transporte público na cidade. A ação também questiona o aumento na tarifa de ônibus.

O documento, enviado na manhã de ontem, também recebeu adesão de outros cinco vereadores: Reinaldo Meira (Pros), Márcio Júnior (Podemos), Ângelo Paulino da Silva (PV), Lucas Almeida Gomes (DEM) e Robson Nascimento Santos (DEM). Na Câmara, o bloco é conhecido como G-6, grupo de parlamentares que atua em oposição à gestão de Filippi.

“Vimos, através do Ofício nº 01/2022, realizar apresentação de denúncia ao Ministério Público, referente a isenção de ISSQN pela Prefeitura do Município de Diadema para a empresa de transporte público Suzantur e posterior decreto com aumento de passagem de ônibus”, sustenta o documento enviado pelos vereadores. Além da apuração sobre a isenção do ISS, os vereadores pedem que o MP questione o aumento da tarifa na cidade, para R$ 5,10.

Conforme o vereador Eduardo Minas, recorrer ao MP foi o único meio encontrado pela oposição para tentar barrar a concessão da isenção total do ISS à Suzantur. O parlamentar reclama que o projeto enviado por Filippi à Câmara não teve tempo de ser analisado pelos vereadores, e que por isso não deveria ter sido votado.

“Chega a ser imoral. O prefeito enviou o projeto no último dia de sessão, em cima da hora, sem que os vereadores, principalmente da oposição, pudessem analisar a propositura. Engraçado que o prefeito não estendeu o benefício aos outros empreendedores da cidade, que também tiveram dificuldades. Então, por que o prefeito só repassou a isenção à Suzantur? Isso não está certo”, declarou Minas ao Diário.

Por meio de nota, a Prefeitura de Diadema alegou que a gestão ainda não foi notificada pelo MP, mas que prestará todos os esclarecimentos. “A respeito da isenção concedida à empresa Suzantur, cabe esclarecer que o transporte coletivo é um serviço de interesse social e essencial para a população. Portanto, a medida é acompanhada de fiscalização e cobrança por parte da administração para que o serviço prestado pela beneficiada seja de qualidade para o usuário”, declarou.



HISTÓRICO

A exemplo do que aconteceu em Mauá, com o correligionário e prefeito Marcelo Oliveira (PT), que concedeu 50% de desconto no ISS da Suzantur na cidade, Filippi isentou a empresa de pagar ISS por meio de PLC (Projeto de Lei Complementar), que foi avalizado pelo Parlamento no dia 16 de dezembro. No documento enviado à Câmara, a gestão Filippi alegou que a empresa foi prejudicada pelos impactos da pandemia e da crise econômica. Com o desconto, o município deixa de receber R$ 1,1 milhão ao ano.