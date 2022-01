Agilidade regional

Do Diário do Grande ABC



11/01/2022 | 23:59



Prefeitos do Grande ABC se reuniram ontem para discutir ações conjuntas para o enfrentamento da variante ômicron do novo coronavírus, causador da Covid-19. O encontro, em ambiente virtual do Consórcio Intermunicipal, é providencial. O gestores agem, assim, com a rapidez necessária para combater inimigo traiçoeiro, cuja capacidade de transmissão ameaça os esforços realizados nos últimos dois anos contra a pandemia. Acertam ao tratar o adversário de maneira agregada e ordenada, já que o micro-organismo ignora barreiras geográficas em sua sanha mortal.



É extremamente salutar ver toda a potencialidade do Consórcio sendo explorada pelos prefeitos. Foi exatamente para integrar o Grande ABC, propondo respostas a problemas comuns, que a instituição foi criada, há quase 32 anos. E nada mais importante, neste momento, que o recrudescimento da pandemia que matou mais de 620 mil brasileiros, 10,5 mil deles moradores das sete cidades.



A resposta dos prefeitos aos aumentos de casos de contaminações pelo novo coronavírus, que acontece concomitante a surto de gripe Influenza, precedeu a admissão, pelo Ministério da Saúde, de que a proliferação da Covid-19 pela variante ômicron já é predominante no Brasil. Ao se antecipar às próprias autoridades nacionais, o Grande ABC demonstra know-how capaz de fazer a diferença no controle da epidemia.



Série de medidas, entre elas a ampliação de postos de testagem e a manutenção de regras sanitárias, como a obrigatoriedade de máscaras, certamente ajudarão a derrubar os índices tanto de Covid quanto de gripe. Para isso, a ajuda da população, na observância irrestrita das normas e orientações, é primordial. Diferentemente do que ocorreu no início da pandemia, há quase dois anos, quando as ações conjuntas demoraram a ser tomadas, os prefeitos do Grande ABC agora se unem rapidamente para impor barreiras à proliferação da ômicron. Sinal de que todos aprenderam a lição sobre a regionalidade ser o melhor caminho em busca do bem comum.