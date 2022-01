Grande queda de energia afeta Buenos Aires durante onda de calor

11/01/2022 | 19:40



Em meio a uma intensa onda de calor, que ultrapassou 40 graus Celsius, uma queda de energia afetou cerca de 700 mil usuários no norte e sul da região metropolitana de Buenos Aires nesta terça-feira, 11. O serviço foi interrompido depois que a demanda de eletricidade ultrapassou 27.000 MW quando o termômetro marcou 38 graus.

O corte ocorreu na área de concessão da empresa Edenor, quando caiu a linha de transmissão que liga as subestações de Morón e Malaver, nos arredores de Buenos Aires, informou a Entidade Reguladora Nacional de Eletricidade.

O problema afetou primeiro os municípios a noroeste da capital e depois se espalhou para a Cidade Autônoma de Buenos Aires.

A Edenor disse em sua conta no Twitter que já normalizou o fornecimento para 50% dos clientes afetados e que continuará trabalhando para restabelecer o serviço.

As quedas de energia são recorrentes há anos na Argentina quando o consumo de eletricidade dispara devido às altas temperaturas.

As concessionárias foram multadas, mas alegam que a não atualização das tarifas que cobram dos usuários por decisão do governo em um contexto inflacionário as impede de realizar os investimentos necessários para garantir o abastecimento adequado.