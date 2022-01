De virada, Vasco vence SKA Brasil e avança na Copinha com 100% de aproveitamento

11/01/2022 | 19:34



Com gol marcado pelo artilheiro Figueiredo aos 45 minutos do segundo tempo, o Vasco ganhou de virada do SKA Brasil, por 2 a 1, nesta terça-feira, em Santana de Parnaíba (SP). A vitória fez o time cruzmaltino avançar como líder do Grupo 24, com 100% de aproveitamento nos três jogos.

Apesar da derrota, o SKA Brasil também conseguiu a classificação por levar a melhor sobre o Lagarto-SE no saldo de gols - ambos somaram quatro pontos. Esta é a primeira vez que o SKA Brasil está disputando a Copinha. O clube tem como dono o ex-volante Edmilson, pentacampeão mundial pela seleção brasileira, e foi fundado em 2019.

O torcedor que compareceu ao estádio viu um primeiro tempo bastante modificado. O SKA Brasil chegou a abrir o placar no início, mas o gol foi anulado. A resposta do Vasco veio em finalização cruzada de Andrey rente à trave.

Os donos da casa eram melhores e abriram o placar aos 36 minutos. Gabryel recebeu lançamento entre os zagueiros, girou em cima do adversário e, de biquinho, bateu na saída de Pablo. O Vasco ainda tentou o empate antes do intervalo, mas pecou na hora da finalização.

Precisando do empate para terminar como líder da chave, o Vasco voltou em cima do SKA Brasil e insistiu até marcar aos 24 minutos. Julião cruzou e Marlon Gomes subiu livre para mandar no cantinho. A virada só não veio na sequência porque o chute de Andrey explodiu na trave.

Quando parecia que o jogo terminaria empatado, o Vasco conseguiu a virada aos 45 minutos. Figueiredo aproveitou sobra e, de primeira, contou com um leve desvio do zagueiro adversário para mandar no canto. Esse foi o sexto gol do atacante, que é o artilheiro isolado da competição.

Confira todos os jogos desta terça-feira:

08h45

Palmas-TO 0 x 3 Retrô-PE

11h

Real Brasília-DF 2 x 1 Capivariano-SP

Itapirense-SP 0 x 3 Cruzeiro-MG

13h

Serranense-MG 1 x 4 Inter de Limeira-SP

Iape-MA 2 x 0 Botafogo-SP

Bragantino-PA 0 x 2 São Bernardo-SP

Assu-RN 1 x 5 Real Ariquemes-RO

13h15

Nacional-SP 1 x 3 Coritiba-PR

15h

Lagarto-SE 3 x 1 Rio Claro-SP

15h15

Ibrachina-SP 2 x 0 Náutico-PE

Desportivo Brasil-SP 3 x 2 Goiás-GO

Paulista-SP 0 x 1 Ceará-CE

Água Santa-SP 1 x 1 Palmeiras-SP

17h

Aster Brasil-ES 0 x 0 São Bento-SP

17h15

CSE-AL 0 x 4 Perilima-PB

SKA Brasil-SP 1 x 2 Vasco-RJ

19h15

EC São Bernardo-SP x Londrina-PR

19h30

Forte-ES x Floresta-CE

São Caetano-SP x São Paulo-SP

21h45

Oeste-SP x Flamengo-RJ