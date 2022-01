Ricardo Goulart é novo camisa 10 do Santos: 'Vou representar bem o número do Rei'

11/01/2022 | 18:22



Demorou mais que o esperado, mas o Santos finalmente anunciou seu grande reforço para 2022. Nesta terça-feira, o clube oficializou a contratação do atacante Ricardo Goulart, seu novo camisa 10. "Vou fazer de tudo para representar bem o número do Rei."

Depois de dias de tratativas, o jogador de 30 anos e o clube chegaram a um consenso na negociação e às 17h30 desta terça-feira, Goulart assinou contrato até 31 de dezembro de 2023. Ter um atacante de respeito era um dos pedidos do técnico Fábio Carille para um ano diferente, com o time brigando por títulos.

Goulart firmou o acordo e recebeu a mítica camisa 10 que brilhou sob a batuta de Pelé. "Desde as primeiras conversas, fiquei muito feliz com o interesse desse clube gigantesco. Conheço a história e estou muito feliz de vestir a camisa do Santos, principalmente sendo a 10, conhecida no mundo todo. Vou fazer de tudo para representar bem o número do Rei", garantiu o atacante.

O presidente Andres Rueda festejou a contratação. "O Ricardo Goulart, sem dúvida, é um jogador que vai agregar muito ao nosso elenco, por seu nível técnico e experiência. Uma contratação dentro das nossas possibilidades e que elevará muito a qualidade do nosso time", enfatizou.

Desde o início das tratativas que os santistas mostravam empolgação com o atacante. Ele fez questão de agradecer todo o apoio e carinho que vinha recebendo. "Quero agradecer o apoio do torcedor santista, já consegui acompanhar a energia da torcida nesses primeiros dias. Não vão faltar determinação e raça. Espero alcançar todos os objetivos do clube, estou muito motivado e ansioso para ver a Vila Belmiro lotada e nos incentivando dentro de campo."

XERIFE E REINTEGRAÇÃO - A jornada dupla de trabalho no Santos foi agitada nesta terça-feira. Além de oficializar as contratações do atacante Ricardo Goulart e do meia Bruno Oliveira, o clube apresentou também o zagueiro Eduardo Bauermann e reintegrou Ângelo e Luiz Felipe, recuperados da covid-19, ao elenco.

Bauermann já estava trabalhando com os demais companheiros desde o domingo, data da reapresentação do grupo, mas apenas nesta terça-feira falou como jogador do Santos. Ele assinou contrato por três temporadas após belo Brasileirão pelo América-MG.

"É uma felicidade muito grande, um sonho sendo realizado. Estou muito feliz e disposto a dar o meu melhor pelo Santos. Sou um cara guerreiro, que não desiste de nenhuma bola. Espero poder colaborar tanto na saída de jogo como também na bola área", disse o reforço. Ele disputará uma vaga com Luiz Felipe e Velázquez.

O Santos dividiu seu elenco em dois e realizou exames cardiológicos em todo o time pela manhã e a tarde. Além de refazer testes da covid-19 em todo mundo. Depois de testarem positivo no domingo, mas mostrarem-se assintomáticos, o atacante Ângelo e o zagueiro Luiz Felipe foram reintegrados após darem negativo nos dois exames realizados no dia.

"Seguindo os protocolos de saúde e com supervisão do infectologista Dr. Evaldo Stanislau, a dupla passou por novos testes no início da tarde. Após o segundo teste negativo, eles foram liberados e reintegrados ao elenco no CT", anunciou o clube.