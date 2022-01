Mega Saldão do Aliexpress tem eletrônicos com mais de 50% de desconto

Marcella Blass

Do 33Giga



11/01/2022 | 17:55



O Mega Saldão do Aliexpress está com produtos com até 80% off em todas as categorias – em especial a de tecnologia. O evento vai até o dia 15 (sábado) e, de acordo com a empresa, são R$ 1,7 milhões em cupons. Para completar, o site está com frete grátis para o Brasil.

O 33Giga garimpou o Aliexpress em busca de algumas das promoções que mais valem a pena e te mostra abaixo. Confira!

CUPONS DE DESCONTO R$ 12 off para pedidos acima de R$ 100 – Código: saldao12

R$ 40 off para pedidos acima de R$ 340 – Código: saldao40

R$ 70 off para pedidos acima de R$ 700 – Código: saldao70

R$ 240 off para pedidos acima de R$ 2.900 – Código: saldao240

Realme

Smartphone Realme GT Neo 2 5G – De R$ 3.317 por R$ 2.2289 (31%)

Smartphone Realme C25 – De R$ 1.724 por R$ 862 (50%)

Xiaomi

Fones de ouvido sem fio Redmi Buds 3 Lite – De R$140 – R$173 por R$ 98 – 125 (até 29%)

Mi Band 6 – R$313 – R$ 395 por R$ 191 – R$241 (até 39%)

Smartphone Xiaomi 11T Pro – A partir de R$ 4.476 por R$ 3.088 (com desconto (20%) + cupom da loja oficial da Xiaomi no Aliexpress)

POCO

SmartphonePoco M5 PRO 5G – De R$ 1.775 – R$ 2.973 por R$ 1.242 – R$ 2.081 (30%)

Asus

Smartphone Asus ROG 5 (pacote Official Standard) – De R$ 6.446 por R$ 3.867 (40%)

Lenovo

Tablet Lenovo Tab P11 Plus – De R$ 2.045 por R$ 1.390 (32%)

Huawei

Huawei Band 6 – De R$ 314 – R$ 509 por R$ 219 – R$ 356 (30%)

Fones de ouvido sem fio Huawei FreeBuds 4i – De R$ 530 – R$ 914 por R$ 344 – R$ 594 (35%)