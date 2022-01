Com desfalques, Palmeiras só empata, mas avança na Copinha na liderança do grupo

11/01/2022 | 17:30



O Palmeiras sentiu os cinco desfalques por covid-19 - o goleiro Mateus, o zagueiro Lucas Freitas, os meio-campistas Pedro Bicalho e Jhonatan e o atacante Endrick - e só empatou por 1 a 1 com o Água Santa, nesta terça-feira, pela terceira e última rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Se os dois paulistas já estavam classificados, o Desportivo Brasil carimbou o passaporte ao virar sobre o Goiás.

Vanderlan, aos 35 minutos do segundo tempo, abriu o marcador para o Palmeiras, mas Vinícius deixou tudo igual para os donos da casa aos 48 minutos. Apesar do empate, o Palmeiras passou na liderança do Grupo 28, com sete pontos. O Água Santa também estava classificado, mas ficou com a vice-liderança por causa do saldo de gols (8 a 4), uma vez que fez sete pontos.

Quem chamou a atenção foi o Ibrachina, que fechou a primeira fase na liderança do Grupo 30 com aproveitamento de 100%. A terceira vitória foi em cima do Náutico, por 2 a 0, em São Paulo. O clube pernambucano também avançou, na vice-liderança, com quatro pontos.

Outro paulista que passou de fase foi o Desportivo Brasil. Nesta tarde, o time de Porto Feliz virou sobre o Goiás, por 3 a 2, e carimbou o passaporte na liderança do Grupo 17, com seis pontos. O time goiano acabou eliminado em terceiro lugar, com quatro pontos.

No Grupo 18, o Paulista bobeou, levou gol no final e perdeu a classificação para o Ceará. O time nordestino fez 1 a 0 em Jundiaí e pegou a segunda vaga com cinco pontos, dois a mais do que o eliminado Paulista.

No Grupo 24, o Rio Claro encerrou sua participação com a pior campanha entre os 128 clubes. Ao cair por 3 a 1 para o Lagarto-SE, em Santana de Parnaíba, o clube paulista se despediu na lanterna e sem pontuar. O Lagarto, por sua vez, ficou em terceiro lugar, com os mesmos quatro pontos do SKA, mas com saldo de gols inferior (3 a -2).

Mais cedo, o Coritiba carimbou o passaporte ao superar o Nacional, por 3 a 1, pelo Grupo 32. O clube paranaense garantiu a liderança, com seis pontos. O São Bernardo também avançou no Grupo 18 ao fazer 2 a 0 no Bragantino-PA. O clube paulista cravou a primeira colocação com sete pontos. No Grupo 17, o maranhense Iape pegou a segunda vaga, com seis pontos, ao superar o Botafogo-SP por 2 a 0.

Confira todos os jogos desta terça-feira (11):

08h45

Palmas-TO 0 x 3 Retrô-PE

11h

Real Brasília-DF 2 x 1 Capivariano-SP

Itapirense-SP 0 x 3 Cruzeiro-MG

13h

Serranense-MG 1 x 4 Inter de Limeira-SP

Iape-MA 2 x 0 Botafogo-SP

Bragantino-PA 0 x 2 São Bernardo-SP

Assu-RN 1 x 5 Real Ariquemes-RO

13h15

Nacional-SP 1 x 3 Coritiba-PR

15h

Lagarto-SE 3 x 1 Rio Claro-SP

15h15

Ibrachina-SP 2 x 0 Náutico-PE

Desportivo Brasil-SP 3 x 2 Goiás-GO

Paulista-SP 0 x 1 Ceará-CE

Água Santa-SP 1 x 1 Palmeiras-SP

17h

Aster Brasil-ES x São Bento-SP

17h15

CSE-AL x Perilima-PB

SKA Brasil-SP x Vasco-RJ

19h15

EC São Bernardo-SP x Londrina-PR

19h30

Forte-ES x Floresta-CE

São Caetano-SP x São Paulo-SP

21h45

Oeste-SP x Flamengo-RJ