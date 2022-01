Geraldo Luís lamenta morte de Batoré em texto emocionante: Ele segue do outro lado da vida

11/01/2022 | 16:10



A morte de Ivanildo Gomes Nogueira segue comovendo muitos artistas e fãs. O intérprete de Batoré, personagem de A Praça É Nossa, lutava contra um câncer quando morreu na última segunda-feira, dia 10, aos 61 anos de idade. Nas redes sociais, o apresentador Geraldo Luís lamentou a perda em um texto para lá de emocionante:

A vida às vezes fica sem graça, quando aqueles que nos fizeram rir vão embora. Batoré caiu na graça do povo porque o povo se via nele e quando uma identificação acontece de forma popular o público abraça e não esquece. Perdemos parte do humor meio circense, teatral e simples. Em meados de 2004, levei a ideia ao então meu patrão Eduardo Zovico, da TV Jornal de Limeira, Du contrata o Batoré (que na época estava sem trabalho) e faz dele aqui um talk show noturno de entrevistas. E não é que deu certo? Levamos ele para a TV local e, na época, fez sucesso. Nem lembro como o encontrei mas achei a cara dele aquele programa. O tempo passou e nos vimos apenas um vez depois disso. Deus conforte a família e filhos pois a dor da perda nos consome nessas horas. Ele lutou até o fim como bom nordestino, deixou seu humor na escola da vida e de nossas lembranças. Ele nunca pensou que era bonito ser feio, fez da sátira seu humor e marca registrada. Agora ele segue do outro lado da vida, deixando saudades.

Alexandra Mastronardi e Ivann Mastronardi, filhos do humorista, também prestaram homenagens ao pai. A mola compartilhou algumas fotos em preto e branco, legendando a publicação com um coração branco. Já Ivann escreveu uma frase que Batoré sempre dizia:

Hoje essa estrelinha foi brilhar no céu. Só tenho a agradecer por cada momento vívido ao seu lado, cada risada, cada ensinamento, cada bronca, muito obrigado por me ensinar um pouco do que é a vida. Obrigado por jogar bola comigo na praia, obrigado por me fazer ser apaixonado por futebol, obrigado por viver cada momento intensamente. Uma frase que o senhor sempre falava: Curta a vida, que a vida é curta. Pois é, ela é curta mesmo. Cuide de nós aí, pai. Vá em paz, meu pai, meu melhor amigo, meu irmão, muitas vezes meu filho, vá em paz.