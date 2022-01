Boninho garante que não há surto de covid em equipe do 'BBB 22': 'é mentira'

11/01/2022 | 16:00



Boninho usou os stories do Instagram nesta segunda-feira, 10, para garantir que não há surto de coronavírus na equipe do Big Brother Brasil 22. O programa estreia na próxima semana, dia 17.

O diretor do programa admitiu que teve "algumas baixas", sugerindo que alguns funcionários podem ter contraído a doença. Porém, ele assegurou que todos estão saudáveis.

"Do momento 'é mentira ou fake news', a equipe do BBB não está 100% com covid. O pessoal da cenografia não está com covid, o pessoal da produção não está com covid", explicou.

Boninho acrescentou que o trabalho segue normalmente, apesar dos casos pontuais: "É lógico que a gente está com algumas baixas, natural, mas o ritmo continua igual. É mentira, é fake news...imagina se toda a equipe de cenografia tá com covid...não tá! Nossa diretora de cenografia, a Camila, tá inteirinha, não está com covid e tá tudo certo".

O diretor do BBB finalizou dizendo que está em contagem regressiva para a estreia da nova edição do reality show da TV Globo. "Então, tudo certo, toca o barco e já já começa, faltam sete dias!", concluiu.