Xavi vê clássico como divisor de águas para Barcelona e festeja estreia de Ferrán

11/01/2022 | 15:50



O técnico Xavi está ansioso e, ao mesmo tempo, animado com o clássico diante do Real Madrid pela semifinal da Supercopa da Espanha, nesta quarta-feira, em Riad, nos Emirados Árabes Unidos. O treinador vê motivos especiais para o confronto, como a estreia de Ferrán Torres, e aposta que será um "divisor de águas" para o Barcelona.

"Esse clássico pode ser um divisor de águas para nós, um jogo muito importante. Primeiro ele te coloca na final e depois a confiança que ele dá ao projeto é tremenda", enfatizou o treinador. "Amanhã (quarta-feira) temos que focar que é uma nova competição e em dois jogos você pode ganhar um título. Seria uma grande virada."

Em sua estreia no clássico como treinador, Xavi está empolgado com a volta de Ansu Fati, recuperado de lesão, Pedri e a estreia de Ferrán Torres. Os dois últimos estavam com covid-19 e foram liberados para jogar após testarem negativo.

"Eles com certeza terão minutos em campo, vamos ver até onde podem ir (aguentam). Vamos jogar com isso, não é só amanhã, faltam cinco meses de competição e não queremos perder mais jogadores. É preciso ser esperto e dosá-los", explicou. "Para nós, é uma ótima notícia que (Pedri e Ferrán) testaram negativo e podem jogar. São peças-chave para o esquema que queremos montar."

Mesmo com problemas e vendo o Barcelona ainda dever futebol, Xavi avalia o clássico como grande teste para conhecer o quão forte ou carente está sua equipe. "Tivemos baixas, o covid nos afetou, mas não é desculpa, somos o Barça e vamos tentar competir. Amanhã será um exemplo para saber onde está o time. É um exame."

O treinador aproveitou para adiantar que não poupará ninguém. Quem estiver em condições, estará em campo. "Melhor que todos joguem e assim ele nos dirão onde estamos e até onde vamos. Pode ser um ponto de virada, é um clássico e as pessoas estão motivadas para aproveitar a competição e tentar chegar à final, que é o objetivo."