Casa Branca: é cedo para dizer se Rússia é séria sobre caminho para democracia

11/01/2022 | 15:47



A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse ainda ser cedo para dizer "se Rússia é séria sobre caminho para democracia". Em coletiva à imprensa nesta terça-feira, a porta-voz disse que os Estados Unidos são sérios nas negociações sobre a Ucrânia e resta ver se o governo russo também.

"Eles falaram publicamente sobre questões que são importantes para eles. Nós também fomos claros", disse Jen Psaki.

A inserção da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), por exemplo, deve ser uma decisão do próprio país e não ter interferência russa, afirmou a porta-voz.