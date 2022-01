Demi Lovato tatua a cabeça após nova passagem pela reabilitação

11/01/2022 | 15:10



Demi Lovato é grande fã de fazer tatuagens! A cantora já declarou que adora fazer desenhos em seu corpo e até perdeu a conta de quantas tattoos possui espalhadas pela pele. Recentemente, Demi voltou a se internar em uma clinica de reabilitação em Utah, nos Estados Unidos, para tratar a dependência em álcool e drogas.

De acordo com o Page Six, a estrela teria confessado que permanecer sóbria na Califórnia não funcionava mais. Isso porque Demi, que luta contra as substâncias tóxicas há anos, ainda usava maconha de forma moderada, no entanto, optou por abandonar esta opção.

O único jeito de estar sóbria é estar sóbria, disse nas redes sociais.

Assim que saiu da clínica, a artista apagou todas as publicações de seu perfil no Instagram e decidiu tatuar uma aranha na lateral da cabeça com o profissional Doctor Woo, em Los Angeles. Radical, né?!