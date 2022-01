Chuva forte causa pontos de alagamento em Santo André e São Bernardo; veja vídeos

Do Diário do Grande ABC



11/01/2022 | 15:12



A forte chuva que atingiu o Grande ABC no começo da tarde desta terça-feira (11) provocou alagamentos em trechos da Avenida Faria Lima, em São Bernardo, nas proximidades das lojas do Habibs e do MacDonalds e da parada Djalma Dutra do sistema de trólebus – inclusive com carros cobertos pela água, conforme vídeos enviados por leitores -, além da Avenida Lions. Também foram relatados pontos no Corredor ABD, em Diadema.

Em Santo André, além da José Amazonas, na região central, a Prefeitura divulgou alerta aos motoristas para que evitem pontos onde há ocorrência de alagados, tais como a Avenida Lauro Gomes próximo ao cemitério vertical; a Estrada do Pedroso cruzamento com a Missionários; a Rua Pederneiras cruzamento com a Lauro Gomes e a Rua Igarapava, altura do 250.



Se você tem fotos ou vídeos de alagamentos na sua região, mande para o Diário pelo WhatsApp (11) 99612-4764.