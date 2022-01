Seguro pela internet: veja preço para os carros mais vendidos de 2021

Da Redação

A Youse, plataforma de seguros 100% digital, realizou levantamento do preço do Seguro Auto para os 10 carros mais vendidos de 2021, de acordo com o ranking da Federação Nacional Distribuição Veículos Automotores (Fenabrave).

De acordo com o estudo da Youse, os carros com apólices mais baratos são Chevrolet Ônix Plus, a partir de R$92,73 por mês, e Chevrolet Ônix Hatch, com parcelas mensais mínimas de R$93,19. E os carros com preço mais caro da apólice são o Jeep Compass, que lidera entre os mais caros, custando R$314,72 por mês, seguido pelo Volkswagem T-Cross, que sai por R$198,92 mensalmente.

A simulação considerou perfil masculino, 38 anos, solteiro, morador da cidade de São Paulo, que faça uso particular do veículo. Os valores da Youse foram cotados para um plano médio de seguro que inclui coberturas contra:

roubo, furto e incêndio;

alagamento;

colisão com qualquer batida e perda total;

danos materiais a terceiros e assistência guincho.

