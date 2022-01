Chuvas em MG causam mais 10 mortes em um dia; total chega a 19

11/01/2022 | 14:47



A Defesa Civil de Minas Gerais registrou, em apenas 24 horas, mais dez mortes em decorrência das chuvas que atingem o Estado. No total, 19 morreram em deslizamentos e enchentes desde o início do período chuvoso. Pelo menos três vítimas são crianças. A previsão para o Estado ainda é de chuvas intensas nesta terça-feira, 11. Moradores temem o rompimento de barragens e bombeiros fazem alertas para que pessoas em área de risco deixem suas casas.

Entre as 19 mortes registradas em Minas, cinco foram contabilizadas na noite desta segunda-feira, 10, depois que um carro foi encontrado soterrado em Brumadinho, na região metropolitana. O veículo pertencia a uma família, que viajava de Paula Cândido, no interior, em direção ao Aeroporto de Confins. Três adultos e duas crianças não resistiram.

Na madrugada de segunda-feira, 10, o desabamento do muro de uma casa deixou uma criança de 10 anos soterrada em São Gonçalo do Rio Abaixo, no interior. Em Ervália, também no interior, um deslizamento de terra atrás de um bar causou a morte de um jovem de 20 anos.

Já em Caratinga, um veículo foi arrastado pela enchente quando tentava atravessar uma ponte sobre um rio - uma pessoa conseguiu nadar até a margem, mas o motorista do veículo, de 41 anos, não resistiu. Na mesma cidade, foi registrada a morte de um homem de 28 anos vítima de um deslizamento de encosta.

No total, 145 municípios estão em situação de emergência e 13,7 mil pessoas estão desalojadas. Alertas sobre a possibilidade de rompimento de uma barragem tiraram famílias de suas casas em Pará de Minas, a 85 quilômetros de Belo Horizonte, e municípios próximos. No sábado, o transbordamento de um dique em Nova Lima, na região metropolitana, desalojou famílias e causou a interdição da BR 040, que liga Belo Horizonte ao Rio.

Segundo a Defesa Civil, nesta terça-feira, 11, as condições meteorológicas ainda são favoráveis ao tempo instável. Chuvas fortes podem ser registradas nas regiões Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Triângulo Mineiro. Na capital mineira e na Grande Belo Horizonte, a intensidade das chuvas deve ser menor nesta terça em relação aos últimos dias.