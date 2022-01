Personagem de Maria Clara Gueiros viverá romance lésbico na reta final de Nos Tempos do Imperador

11/01/2022 | 14:10



Se você achou que a reta final de Nos Tempos do Imperador não teria grandes surpresas, está tremendamente enganado. De acordo com a colunista Patrícia Kogut, a trama das seis da Globo terá um romance lésbico na fase final.

Vitória, papel de Maria Clara Gueiros, e Clemência, a quem Dani Barros dá vida, vão ter um relacionamento. Tudo começará quando a arqueóloga decide ir embora do Brasil, fazendo com que Clemência fique arrasada e se tranque no quarto.

Vitória, então, conversa com ela:

- Não foi isso que você sempre quis? Ser a dona do Cassino, que você tanto ama? Conseguiu!

- Você se acha tão inteligente, mas não entendeu nada! Amava o Cassino porque você estava junto comigo! E isso me deu uma vida nova! Uma vida que nunca imaginei que pudesse desejar tanto!, responde Clemência.

Vitória afirma que não está entendendo, o que faz com que Clemência seja mais direta:

- Jura que você ainda não percebeu? Ou está fingindo? Me apaixonei por você, Vitória! Eu te amo!

A revelação faz com que Vitória fique transtornada e peça que Clemência esqueça a história. Mas, algum tempo depois, ela volta ao quarto e diz:

- Depois do que você me falou, pensei muito nessa minha ida a Paris. E resolvi botar um ponto final nessa história.

- O que você quer dizer com... ponto final?, pergunta Clemência.

- Não vou mais a Paris nem a lugar nenhum! Vou ficar aqui. Por você. Por nós!

As duas, então, dão um beijo apaixonado. Uau! A cena promete, hein?