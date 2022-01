Assessoria do SBT revela que fã de Eliana não invadiu a emissora

11/01/2022 | 14:10



Ser famoso deve ter os seus altos e baixos por conta da privacidade e os perigos que eles correm o tempo todo. Teria sido noticiado anteriormente nas redes sociais que um fã de Eliana tentou invadir o SBT e foi agredido por um motorista.

Procurada pelo ESTRELANDO, a assessoria de imprensa da emissora fez questão de deixar claro os fatos e eles deixaram claro que o fã não invadiu o SBT e sim foi procurar pela apresentadora. Os seguranças que estavam presentes orientaram dizendo que a apresentadora não estava no momento nas dependências do SBT e que as produções estão atualmente de férias.

Além disso, a assessoria da emissora de Silvio Santos comentou que o rapaz super entendeu e foi embora, mas que houve uma discussão entre esse fã e um motorista de aplicativo fora das dependências da emissora e que os seguranças que estavam no local prontamente chamaram a polícia para acalmar os ânimos entre os envolvidos.