Série documental sobre Neymar Jr. ganha trailer da Netflix

11/01/2022 | 13:10



Neymar Jr. está prestes a ganhar sua própria série documental pela Netflix! Nesta terça-feira, dia 11, a plataforma de streaming divulgou o primeiro trailer. Com três episódios de 50 minutos cada, a produção O Caos Perfeito tem estreia prevista para 25 de janeiro e promete mostrar o lado pouco conhecido do atleta, incluindo as tretas e polêmicas. O documentário acompanhará sua ascensão à fama no Santos, os dias de glória no FC Barcelona e os altos e baixos com a Seleção Brasileira.

Dirigido por David Charles Rodrigues, a produção também revelará como funciona toda a área de marketing do jogador, comandada pelo pai, Neymar da Silva Santos. Além disso, terá participações especiais de David Beckham, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Daniel Alves e Thiago Silva e dos atletas Gabriel Medina e Bruninho, entre outras lendas.