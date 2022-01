Morre o empresário Alfredo Todesco

Ademir Medici

(Itália, 1-5-1934 – Santo André, 10-1-2022)

Faleceu ontem (segunda-feira 10), no Hospital Brasil, em Santo André, o empresário, empreendedor e benemérito Alfredo Todesco, nascido na Itália e que veio jovem para São Bernardo, construindo uma bela história na região. Atuou no ramo moveleiro, mantendo empresas na linha São Bernardo/Santo André.

O velório foi realizado hoje (terça-feira 11) no Cemitério de Vila Euclides, onde foi sepultado.

DESPEDIDA

Alfredo Todesco era filho de Sebastião Todesco e de Comparin Lúcia. Residia na Vila Suzana, em São Bernardo. Parte aos 87 anos. Deixa a esposa Isabel Martinez Todesco, os filhos Cristina e Sérgio e netos.

HOMENAGENS

Em vida, Alfredo Todesco foi homenageado por duas de suas paixões: o clube MESC e a Sociedade Cultural Brasilitália, entidades da qual participou, colaborando para o crescimento de ambas.

Ingressou no MESC em 1965 e presidiu o clube por mais de uma ocasião, sendo o primeiro mandato iniciado em 1969 e o último encerrado em 2005. Dez anos depois, em agosto de 2015, visitou o MESC e foi homenageado pela então diretoria do presidente João Martins, que deu o seu nome a uma praça do clube.

Já a Brasilitália homenageou Alfredo Todesco como um dos nomes que ajudaram na construção da sua sede social, no bairro Baeta Neves. A homenagem estendeu-se ao ex-presidente Carlos Pega, ao ex-vereador Antonio Vanzella e ao ex-prefeito Tito Costa, em cuja gestão foi concedido o espaço para a Brasilitália.



“O MESC é a minha segunda família”

Dos anais do clube, as lembranças de Alfredo Todesco

Lembro que pegávamos um caminhão e saíamos rodando pela cidade pedindo por doações. Todo mundo colaborava.

Eu dizia que a Chácara Beatriz (onde o MESC está instalado) podia virar um clube: se virarmos um clube, dificilmente a prefeitura vai tirar o terreno de nós.

Fui falar com o padre, com o bispo, mas não estava conseguindo convencer ninguém. Mas acho que de tanto insistir, e mostrar o quanto o MESC poderia crescer, acabaram cedendo.

O primeiro estatuto não citava a prática esportiva, e nós queríamos começar a participar de campeonatos. Então nos baseamos nos estatutos de outros clubes já formados, conseguimos a aprovação da Federação Paulista de Bocha e viramos um clube de campo.

Os prefeitos viam um grupo de pessoas bem intencionadas, querendo crescer, então colaboravam. O Tito Costa e o Aldino Pinotti ajudaram na construção do muro e do campo de futebol. O Geraldo Faria Rodrigues ajudou a custear a primeira piscina que construímos aqui.

Onde hoje é a Praça 20 de Fevereiro nós havíamos construído o primeiro quiosque. Era onde fazíamos as feijoadas e churrascos. Como a cobertura era de sapê, tínhamos de cuidar para as folhas não caírem em cima da comida.

Como o MESC tinha muitos eucaliptos, e a prefeitura estava precisando para construir pontes, fizemos uma permuta. Eles vinham retirar as árvores, e em troca, cediam os paralelepípedos que estavam substituindo por asfalto nas ruas para construirmos os tanques, que usávamos como piscina.

No início, ninguém queria ser presidente. Uma vez a eleição ia ser numa segunda-feira. Lembro que na quinta ou sexta-feira anterior, fomos jantar em uma pizzaria quando me falaram: você vai continuar presidente. Nem teve eleição. Naquela época, ninguém nem quis concorrer.