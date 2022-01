Artistas, políticos e fãs lamentam morte do humorista Batoré

11/01/2022 | 12:56



O humorista Ivanildo Gomes Nogueira, mais conhecido como Batoré, que morreu nesta segunda-feira, 10, recebe uma série de homenagens de atores, políticos e fãs nas redes sociais. O pernambucano fazia tratamento contra um câncer e estava internado na Unidade de Pronto Atendimento de Pirituba, na zona noroeste de São Paulo.

Diversos artistas se manifestaram no Twitter, como o também humorista Maurício Meirelles: "Morre o cara que mais gerou apelido em uma geração de gente feia. Rip Batoré", escreveu o ator. O vocalista da banda Ultraje à Rigor, Roger Moreira, também lamentou. "Descanse em paz, Batoré! Você foi gente boa", escreveu.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, lamentou a morte de Batoré. "Nos deixou hoje nosso amado amigo Batoré. Foram muitos os momentos felizes que o senhor Ivanildo Gomes Nogueira proporcionou ao Brasil", declarou. O deputado Kim Kataguiri também prestou homenagens: "O Brasil fica um pouco mais triste (...) que fiquem os momentos de alegria que ele nos proporcionou".

Os fãs lembraram de diversas passagens do humorista na televisão, sobretudo em "A Praça É Nossa", de Carlos Alberto de Nóbrega, no SBT.

Velório

O velório e enterro de Batoré ocorrerão nesta terça-feira, 11, na cidade de Cabreúva, interior de São Paulo, onde o pai e o irmão do artista estão enterrados, segundo comunicado oficial no perfil do humorista no Instagram. O público poderá participar da cerimônia após um momento de despedida da família.